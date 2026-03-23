ऑनर किलिंग का भय: घर से भागी युवती प्रेमी के घर पहुंची, माता-पिता पर लगाए गंभीर आरोप, मुकदमा दर्ज

Girl made serious allegations against her parents: उन्नाव में युवती घर से भाग कर प्रेमी के यहां पहुंच गई। जहां से उसने एक वीडियो बनवा कर वायरल किया है। जिसमें आपबीती सुन रही है। लड़की अपने माता-पिता को लेकर बड़ा बयान दे रही है बता रही है कि उसकी शादी माता-पिता जबरदस्ती किसी लड़के से करना चाहती है। उसने अपनी जान का खतरा भी बताया इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि पिता की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है लड़की को बरामद कर लिया गया है। जिसके अदालत में बयान कराए जाएंगे वीडियो पर उन्होंने बताया कि यह लड़के पक्ष की तरफ से ही बनाया गया है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। यह भी सवाल उठता है कि लड़की खुद भागी है या फिर उसे बहला-फुसलाकर कर भगाया गया है। मामला औरास थाना क्षेत्र का है।