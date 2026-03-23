उन्नाव में पुलिस पर फायरिंग से मचा हड़कंप, जवाबी कार्रवाई में एक को लगी गोली, दो गिरफ्तार

Unnao encounter: उन्नाव में देर रात हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली बदमाश को लगी, जिससे वह वहीं गिर पड़ा। घेरबंदी में दो को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने ही लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर ड्राइवर को डरा कर नकदी और यूपीआई पर रुपए ट्रांसफर कराए थे। पकड़े गए अभियुक्तों में एक के खिलाफ छह और दूसरे के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि एक अन्य अभियुक्त फरार है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि अपराधी तत्व के लोग मौके से निकल रहे हैं, इसके बाद यह मुठभेड़ हुई। घटना अजगैन थाना क्षेत्र की है। ‌