उन्नाव: सड़क दुर्घटना में दो की मौत, आकाशीय बिजली की चपेट में आए दो मजदूर

Unnao: Two killed in road accident, two laborers injured after being struck by lightning. उन्नाव में दर्दनाक हादसे में दो बाइक सवार सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्ती थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य घटना में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो मजदूर झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिले में आज सुबह से मौसम खराब है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, रुक-रुक कर बारिश हो रही है।