बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आफत की बारिश, किसानों के लिए चेतावनी जारी

मौसम विभाग के अनुसार रविवार 29 मार्च का तापमान 23 से 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 30 मार्च सोमवार का तापमान 23 से 30 डिग्री के बीच, मंगलवार 31 मार्च का तापमान 22 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस महीने के बाकी दिनों में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। बुधवार 1 अप्रैल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहने का अनुमान है। गुरुवार 2 अप्रैल का तापमान 23 से 36 डिग्री के बीच, 3 अप्रैल, शुक्रवार का तापमान 23 से 36 डिग्री, 4 अप्रैल का तापमान 21 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान बादलों की आवाजाही बनी रहेगी; बारिश की कोई संभावना नहीं है।