उन्नाव में पुलिस महकमे में भारी फेरबदल, 24 का हुआ तबादला, यहां है स्थानांतरण सूची

Major transfer in police department: उन्नाव में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 24 पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण किया है। जिसमें कांस्टेबल और महिला हेड कांस्टेबल शामिल हैं। इनमें से पांच पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन से थाने की ड्यूटी पर भेजा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्थानांतरित किए गए पुलिस कर्मियों के लिए संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिए जाएं और इसकी आख्या प्रेषित करें। ‌