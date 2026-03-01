LPG ग्राहक ध्यान दें! भारत सरकार ने कर नई घोषणा, तुरंत हो जाएं सावधान

ईरान और इजरायल की जंग के कारण दुनिया भर में ईंधन को लेकर नया संकट खड़ा हो गया है। बीते कुछ दिनों से भारत में भी इसका असर देखने को मिल रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने आश्वास दिया है कि देश में एलपीजी गैस की कोई कम नहीं है। इसके साथ ही एलजीपी गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने देश भर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 350 से अधिक शो-कॉज नोटिस जारी किए हैं।