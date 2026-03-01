आईपीएल से पहले सियासी ‘टिकट वॉर’, कर्नाटक विधायकों को मिली मुफ्त पास की मंजूरी, अलग स्टैंड भी



दरअसल, कर्नाटक के कई विधायकों ने आम लोगों की तरह लाइन में लगकर टिकट खरीदने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके “वीआईपी” दर्जे को देखते हुए उन्हें सीधे टिकट मिलनी चाहिए। बात यहीं तक सीमित नहीं रही, कुछ विधायकों ने तो यह तक आरोप लगा दिया कि Karnataka State Cricket Association ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। मामला बढ़ता देख कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री D. K. Shivakumar को बीच में आना पड़ा। उन्होंने बताया कि समय बहुत कम था और टिकट लगभग खत्म हो चुके थे, इसलिए उन्होंने क्रिकेट संघ से अनुरोध किया कि हर विधायक को दो टिकट दिए जाएं, एक खरीदी हुई और एक मुफ्त।