कच्छ में दशक बाद गोडावण के बच्चे का जन्म, आधुनिक तकनीक और संयुक्त प्रयासों से मिली बड़ी सफलता

वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में गुजरात ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। कच्छ जिले के अबडासा क्षेत्र में लगभग एक दशक बाद अत्यंत संकटग्रस्त पक्षी Great Indian Bustard (गोडावण/घोराड़) के एक बच्चे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ है। यह घटना न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के संरक्षण प्रयासों के लिए एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखी जा रही है। राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री Arjun Modhwadia ने इस सफलता को गुजरात के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि कई संस्थाओं के संयुक्त और समन्वित प्रयासों का परिणाम है, जिनमें गुजरात और राजस्थान के वन विभाग, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और Wildlife Institute of India (डब्ल्यूआईआई) शामिल हैं।