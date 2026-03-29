मौसम ने ली करवट: 2 अप्रैल को आएगा एक नया पश्चिमी विक्षोभ, 8 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट

IMD Weather Alert: मौसम ने अचानक करवट ले ली है और अब आने वाले दिनों में राहत के साथ-साथ परेशानी भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले एक हफ्ते तक कई राज्यों में तेज हवाओं, गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा। 2 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिससे मौसम और ज्यादा बिगड़ सकता है।