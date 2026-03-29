ईरान युद्ध के बीच भारतीय सेना को मिली खतरनाक LMG, 1 मिनट में 700 राउंड फायरिंग, 1 KM रेंज

भारतीय सशस्त्र बलों को सौंपी गई LMG 'प्रहार' काफी खास है। यह LMG 7.62 MM कैलिबर की है, जो सेना की पुरानी 5.56 MM की LMG 'इंसास' की जगह लेगी। यह आधुनिक LMG एक मिनट में 700 राउंड की ताबड़तोड़ फायरिंग करने में सक्षम है। सटीक लक्ष्य भेदने के साथ ही इसकी मारक क्षमता 1,000 मीटर है। अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के CEO आशीष राजवंशी ने कहा कि कंपनी को 7 साल में कुल 41,000 LMG उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है। राजवंशी ने कहा कि हमारी टीम इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। प्रोजक्ट पर तेजी से चल रहे कार्य की प्रगति के हिसाब से कंपनी 3 साल से भी कम समय में 41,000 LMG उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा कर लेगी।