PM मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन से की बात, होर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर बनी सहमति

Iran and US-Israel Conflict: ईरान और US-इजरायल के बीच पिछले महीने में आज के ही दिन जंग छिड़ गई थी। ईरान और US-इजरायल के बीच शुरू हुआ यह तनाव अब पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित कर रहा है। इस संघर्ष की वजह से भारत समेत कई देशों में होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के रास्ते से होने वाली क्रू़ड ऑयल (crude oil) और गैस की सप्लाई बाधित (Gas supply disrupted) हुई है। होर्मुज स्ट्रेट से कच्चे तेल-गैस की सप्लाई बाधित होने से कई देश ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर दी है। फोन पर हुई बातचीत के दौरान भारत ने ईंधन टैंकरों और ऊर्जा के अन्य बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की है।