UAE में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, 5 भारतीय घायल, 30 ड्रोन मार गिराए

स्थानीय मीडिया ने अबू धाबी में हमले की जानकारी दी है। अबू धाबी मीडिया कार्यालय ने बताया कि खलीफा आर्थिक क्षेत्र अबू धाबी (KEZAD) के आसपास हवाई रक्षा प्रणालियों ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक दिया है। इस मिसाइल का मलबा गिरने से 5 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। मिसाइल का मलबा गिरने के बाद KEZAD में आसपास के कुछ हिस्सों में आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। इस हमले के बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ाई गई है। UAE में अमेरिकी कब्जे वाले ठिकानों पर भी ड्रोन और मिसाइल से हमला हुआ है। यहां सेना हमलों को रोकने के लिए डटी हुई है। इसके अलावा सऊदी अरब में ईरान से आ रहे 3 ड्रोन को रोका गया है। कुवैत में भी 24 घंटे में 6 ड्रोन मार गिराए गए हैं।