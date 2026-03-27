अमेरिका-इजरायल ने ईरान के स्कूल पर हमला करके 175 लोगों की हत्या की, अराघची का बड़ा दावा

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अब्बास अराघची ने कहा कि दक्षिणी ईरान के मीनाब शहर में स्कूल पर हमला महज एक घटना या गलत अनुमान नहीं था। मीनाब शहर में शजराह तैय्येबे प्राथमिक विद्यालय पर बम हमला एक सुनियोजित और चरणबद्ध हमला था। इस हमले में 175 से अधिक छात्रों और शिक्षकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्होंने आगे कहा- चूंकि अमेरिका और इजरायल उन्नत युद्ध प्रौद्योगिकियों (Advanced warfare technologies) के होने का दावा करते हैं। इसलिए कोई भी यह नहीं मान सकता कि स्कूल पर हमला जानबूझकर और सोची-समझी साजिश नहीं था। जब अमेरिकी-इजरायली हमलावरों के पास उनके अपने दावों के अनुसार, सबसे उन्नत तकनीकी और उच्चतम सटीकता वाले सैन्य एवं डेटा सिस्टम हैं। ऐसे समय में कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता कि स्कूल पर हमला जानबूझकर और सोची-समझी साजिश के अलावा कुछ और था।