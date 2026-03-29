ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप: केंद्रीय मंत्री बोले- TMC ने अराजकता, आर्थिक पतन और घुसपैठ को बढ़ावा दिया

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव-2026 की वजह सियासी माहौल गर्म है। इस चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुरूवार को पांडबेश्वर में चुनावी सभा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। ममता ने पीएम मोदी की संसद में COVID-19 की स्थिति के बारे में की गई टिप्पणी का हवाला दिया। ममता ने कहा कि मोदी सरकार एक बार फिर देश की जनता को कतारों में खड़ा होने पर मजबूर करने की तैयारी कर रही है। ये लोग झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते और लूट-खसोट के सिवा कुछ नहीं करते हैं। अगर ये चाहें तो लॉकडाउन लगा दें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। हमने पहले भी COVID-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और हम फिर से लड़ने के लिए तैयार हैं।