हिमाचल में कितना बचा है LPG और पेट्रोल-डीजल? CM बोले- ‘जंग के चलते हालात बिगड़ सकते हैं’

मुख्यमंत्री ने बताया कि होटल, ढाबे, रेस्तरां वाले समझ सकते हैं, यह मामला कितना जरूरी है। हिमाचल में पर्यटन उद्योग का बड़ा हिस्सा इन्हीं कमर्शियल सिलेंडरों पर टिका है। गर्मियों में सैलानियों की भीड़ बढ़ती है, ऐसे में अगर रसोई गैस ही न मिले तो मुश्किल खड़ी हो सकती है।