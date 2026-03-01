Iran US War Update: ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदेगा UAE? भारत के लिए बढ़ी टेंशन, 42 लाख भारतीयों को लेकर चिंता

Iran US War Update
Iran US War Update: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की संभावित भूमिका को लेकर अटकलों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह संकेत दिए गए हैं कि क्षेत्रीय हालात बिगड़ने की स्थिति में UAE की भूमिका बदल सकती है, हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी टकराव का असर खाड़ी देशों पर भी पड़ रहा है। हाल के दिनों में सामने आए कुछ बयानों और विश्लेषणों में क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर सख्त रुख की झलक मिलती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष और गहराता है, तो खाड़ी देशों की भूमिका अहम हो सकती है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है।
UAE में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो इस स्थिति को भारत के लिए संवेदनशील बनाता है। अनुमान के मुताबिक, वहां करीब 42 लाख भारतीय रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा हैं। ऐसे में यदि क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या संघर्ष का दायरा फैलता है, तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार के लिए प्राथमिकता बन सकती है।
कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अमेरिका क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में सैन्य गतिविधियों को लेकर भी खबरें सामने आई हैं। हालांकि, इन रिपोर्ट्स की स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और स्थिति लगातार बदल रही है।
हाल के दिनों में UAE से जुड़े कुछ अधिकारियों और विश्लेषकों के बयान चर्चा में रहे हैं, जिनमें ईरान के प्रति सख्त रुख की बात कही गई है। वहीं, ईरान भी खाड़ी देशों को चेतावनी दे चुका है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी भी हमले के लिए नहीं होना चाहिए।
विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील हैं और किसी भी छोटे घटनाक्रम से बड़ा संघर्ष भड़क सकता है। ऐसे में भारत समेत कई देशों की नजर खाड़ी क्षेत्र पर टिकी हुई है। भारत के लिए प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रखना है।
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