Iran US War Update: ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदेगा UAE? भारत के लिए बढ़ी टेंशन, 42 लाख भारतीयों को लेकर चिंता

UAE में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो इस स्थिति को भारत के लिए संवेदनशील बनाता है। अनुमान के मुताबिक, वहां करीब 42 लाख भारतीय रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा हैं। ऐसे में यदि क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या संघर्ष का दायरा फैलता है, तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार के लिए प्राथमिकता बन सकती है।