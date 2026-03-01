28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

युवक का सिर काटकर घर ले गया शख्स, आरोपी की हैवानियत देखकर पुलिस भी रह गई सन्न

Crime News: एक सनकी हमलावर ने 21 वर्षीय युवक की गर्दन काटकर घर ले गया। पुलिस ने जब दबिश दी तो आरोपी के घर के भीतर से मृतक का कटा हुआ सिर बरामद हुआ जिसे देखकर पुलिसकर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए।

2 min read
Google source verification

बाराबंकी

image

Saurabh Mall

Mar 28, 2026

Barabanki Murder Case

यूपी में बाराबंकी की क्रूरता (सोर्स: आईएएनएस)

Barabanki Murder Case: एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को हैरान कर दिया। एक मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि एक सनकी हमलावर ने 21 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने न सिर्फ युवक की गर्दन काटी, बल्कि कटा हुआ सिर अपने घर तक ले गया। हैरानी की बात यह रही कि इस खौफनाक वारदात के बाद भी वह ऐसे व्यवहार करता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो।

जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली और उन्होंने आरोपी के घर पर छापा मारा, तो अंदर का मंजर देखकर उनके भी होश उड़ गए। घर के भीतर से युवक का कटा हुआ सिर बरामद हुआ। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है।

कहां का है पूरा मामला?

दरअसल, ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के टिकैतनगर थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान पारा बेहटा गांव निवासी बबलू के रूप में हुई है। बबलू अपने तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता था। घर में उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं जिनके सिर से अब पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है। शनिवार को बबलू रोज की तरह बर्फ बेचने निकला था, तभी परसवाल गांव के पास उसका विवाद स्थानीय निवासी शंकर से हो गया।

जानकारी के अनुसार मामूली कहासुनी के बाद शंकर इस कदर आगबबूला हुआ कि उसने धारदार हथियार (फरसे) से बबलू पर हमला कर दिया और सरेराह उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी।

कटा हुआ सिर उठाकर अपने घर ले गया सनकी

सबसे बड़ी बात ये रही कि वारदात के बाद भी आरोपी शंकर भागा नहीं, बल्कि बबलू का कटा हुआ सिर लेकर अपने घर चला गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देश पर पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। जब पुलिस शंकर के घर पहुंची, तो अंदर का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। शंकर आराम से खाना बना रहा था और पास में बबलू का कटा हुआ सिर रखा था।

पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और सिर बरामद कर लिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। बबलू के परिवार, खासकर उसके बच्चों और पत्नी का बुरा हाल है।

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आपसी विवाद और सनक का लग रहा है, लेकिन असली वजह जानने के लिए आरोपी से पूछताछ जारी है।

ये भी पढ़ें

प्लेन क्रैश के 2 महीने बाद उठा बड़ा सवाल, अजित पवार मामले में परिवार ने मांगा जवाब
राष्ट्रीय
ajit pawar

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

up crime news

Published on:

28 Mar 2026 08:11 pm

Hindi News / National News / युवक का सिर काटकर घर ले गया शख्स, आरोपी की हैवानियत देखकर पुलिस भी रह गई सन्न

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘हजारों करोड़ कमा लिए, अब TAX कम कर दिया’ किस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा?

Congress National President Mallikarjun Kharge
राष्ट्रीय

हिमाचल में कितना बचा है LPG और पेट्रोल-डीजल? CM बोले- ‘जंग के चलते हालात बिगड़ सकते हैं’

petrol-diesel excise duty
राष्ट्रीय

Iran US War Update: ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदेगा UAE? भारत के लिए बढ़ी टेंशन, 42 लाख भारतीयों को लेकर चिंता

Iran US War Update
विदेश

PM मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन से की बात, होर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर बनी सहमति

PM Narendra Modi and Crown Prince Mohammed bin Salman
राष्ट्रीय

प्लेन क्रैश के 2 महीने बाद उठा बड़ा सवाल, अजित पवार मामले में परिवार ने मांगा जवाब

ajit pawar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.