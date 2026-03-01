युवक का सिर काटकर घर ले गया शख्स, आरोपी की हैवानियत देखकर पुलिस भी रह गई सन्न

दरअसल, ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के टिकैतनगर थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान पारा बेहटा गांव निवासी बबलू के रूप में हुई है। बबलू अपने तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता था। घर में उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं जिनके सिर से अब पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है। शनिवार को बबलू रोज की तरह बर्फ बेचने निकला था, तभी परसवाल गांव के पास उसका विवाद स्थानीय निवासी शंकर से हो गया।