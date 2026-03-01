प्लेन क्रैश के 2 महीने बाद उठा बड़ा सवाल, अजित पवार मामले में परिवार ने मांगा जवाब

बता दें कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी को बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। वे निजी विमान से बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें जनसभा को संबोधित करना था। लैंडिंग के समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें पायलट और सह-पायलट समेत चार अन्य लोगों की भी मृत्यु हो गई थी। हालांकि, अजित पवार के निधन के बाद से विमान दुर्घटना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।