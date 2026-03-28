1956 से आज तक, आखिर क्यों ‘पत्रिका’ है करोड़ों पाठकों की पहली पसंद? लेखकों की जुबानी-कविता की कहानी

आसान नहीं है

किसी पत्रकार संपादक का कुलिश हो जाना

अखबार प्रारंभ करने से पहले

कुलिश जी पहुंचने लगे थे गांव नगर शहर में

जनता के बीच

वह जानना चाहते थे उनसे कि पेपर में क्या कुछ हो ?

ताकि लगे अखबार उन्हें अपनासा

वह कभी हवा हवाई नहीं रहे

सदा जुड़े रहे लोगों के मन और

उनकी आकांक्षाओं से

सीमित संसाधनों से शुरू की थी राजस्थान पत्रिका

अपने प्रारंभिक काल में पग पग करना पड़ा था

अभावों से संघर्ष

मुश्किल दौर से गुजरते रहे वह

लेकिन संकल्पित कुलिश जी ने फिर देखा नहीं

कभी पीछे मुड़कर

बस अपने लक्ष्य के लिए पूरे समर्पण से

नदी की बहती कल कल धारा की तरह आगे बढ़ते रहे

जनता के मन की खरी-खरी अखबार में छापते रहे

सरकार की गलत नीतियों की

करते रहे बेबाक आलोचना और

प्रशासन को भी गलत निर्णयों पर दिखाते रहे आईना

किसी समस्या पर

पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए

पहले पृष्ठ पर प्रकाशित होते रहे

जन मन की आकांक्षा वाले उनके संपादकीय

इमरजेंसी के अप्रिय समय के बाद

कुलिश जी के संपादकीय लेख

पाठकों के दिलों में राज करने लगे थे

जनता पार्टी की लहर को लाने में

उनके संपादकीय का बहुत बड़ा योगदान रहा था

आज भी पत्रिका कुलिश जी के सोच व संकल्प

कि जनहित के विरुद्ध किसी लालच या डर से

विश्वास घाती समझौता नहीं होगा , पर अडिग है

इसलिए आज भी पत्रिका पाठकों का सौ टका खरा

विश्वास प्राप्त किए हुए है

इसी के चलते आज इसका गौरवशाली प्रकाशन

देश के आठ राज्यों से हो रहा है।

करोड़ों पाठक पत्रिका से लाभान्वित हो रहे हैं

पत्रिका प्रकाशन की सत्तर वर्षीय

गौरवशाली तीर्थ यात्रा के बाद भी

अखबार के प्रति कुलिश जी की रीति नीति वाली सोच

आज भी पत्रिका में देखने को मिल रही है ।

सात दशक से संचालित जन जागरण करने वाले

प्रसिद्ध समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका

हिंदी अखबारों की दुनिया में

अपना गौरवशाली स्थान बनाये हुए है

इस श्रेष्ठतम उपलब्धि के लिए

कर्पूर चंद्र कुलिश जी को उनकी जन्म शताब्दी पर

पत्रिका के पाठक की ओर से श्रद्धा से भरा

कोटि कोटि नमन।