G7 बैठक में भारत की हुंकार: जयशंकर ने पेरिस में उठाया IMEC का मुद्दा, कहा-वक्त की जरूरत है सुरक्षित ट्रेड रूट

S Jaishankar in France: फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बदलते भू-राजनीतिक माहौल के बीच सुरक्षित और भरोसेमंद ट्रेड रूट की जरूरत पर जोर देते हुए इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) को अहम बताया है।