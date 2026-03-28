जितना रोना है रो लो, चुन-चुनकर देश से बाहर करेंगे, अमित शाह ने CM ममता पर किया प्रहार

अमित शाह ने डबल इंजन सरकार की सफलता के उदाहरण देते हुए कहा कि जहां भाजपा सत्ता में है, वहां विकास तेज हुआ है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, मध्य प्रदेश में कृषि प्रगति, असम में उग्रवाद से विकास की ओर बदलाव, त्रिपुरा में कैडर राज का अंत, ओडिशा में भाजपा सरकार का उदय किया।