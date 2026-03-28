चुनाव से पहले बंगाल में ED की बड़ी कार्रवाई, व्यवसायी के ऑफिस और आवास पर छापेमारी

अभियान के दौरान ED अधिकारी कंपनी के विभिन्न वित्तीय दस्तावेज, बैंक खाते से जुड़े रिकॉर्ड और भूमि से संबंधित कागजातों की तीव्रता से जांच कर रहे हैं। साथ ही एजेंसी ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों से भी पूछताछ की है। यह तलाशी और छापेमारी अभियान उस समय जारी है जब पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहले से लागू है।