US-यूक्रेनी नागरिकों पर गरजे शाह, बोले-गलत इरादे से भारत आने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

NIA की जांच में कई गंभीर आरोप सामने आए हैं वैध वीजा पर भारत आकर संरक्षित क्षेत्र मिजोरम में अवैध प्रवेश, म्यांमार में विद्रोही गुटों से संपर्क, आतंकी प्रशिक्षण लेना और देना, प्रतिबंधित भारतीय संगठनों से जुड़े नेटवर्क से कनेक्शन, यूरोप से ड्रोन और हथियारों की तस्करी, AK-47 जैसे हथियारों से जुड़े आतंकियों से संपर्क। इन सभी के खिलाफ UAPA की धारा 18 (आतंकी साजिश) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया गया है।