28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

US-यूक्रेनी नागरिकों पर गरजे शाह, बोले-गलत इरादे से भारत आने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि NIA द्वारा पकड़े गए विदेशी नागरिक भारत के लिए खतरा नहीं थे, बल्कि म्यांमार में आतंकी प्रशिक्षण के लिए भारत को ट्रांजिट के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Mar 28, 2026

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (ANI)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा गिरफ्तार विदेशी नागरिकों के मामले पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन आरोपियों से भारत की सुरक्षा को कोई सीधा खतरा नहीं था। ये लोग भारत का इस्तेमाल केवल म्यांमार पहुंचने के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट के रूप में कर रहे थे, जहां उन्हें आतंकी प्रशिक्षण लेना था।

क्या था पूरा मामला?

NIA ने हाल ही में कोलकाता, लखनऊ और दिल्ली से 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इनमें 1 अमेरिकी नागरिक, 6 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह समूह मिजोरम के रास्ते म्यांमार जाने की योजना बना रहा था। म्यांमार में सक्रिय विद्रोही गुटों के कैंप में इन्हें आतंकी प्रशिक्षण दिया जाना था।

कैसे पकड़े गए आरोपी?

मिजोरम जैसे संवेदनशील और संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश के लिए विदेशी नागरिकों को एडवांस परमिट (Inner Line Permit) लेना अनिवार्य होता है। इन आरोपियों ने यह जरूरी अनुमति नहीं ली थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को शक हुआ और वे जांच के दायरे में आ गए। इसी आधार पर NIA ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

सरकार का सख्त संदेश

गृह मंत्री ने साफ कहा इनसे भारत को कोई खतरा नहीं था, लेकिन हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है अगर कोई विदेशी नागरिक गलत मंशा से भारत आता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह पहली बार है जब सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट किया गया कि भारत इस पूरे नेटवर्क में केवल एक रास्ता था, लक्ष्य नहीं।

10 दिन की बढ़ी रिमांड

नई दिल्ली की विशेष NIA अदालत ने सभी 7 आरोपियों की कस्टडी 10 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। इससे पहले भी अदालत ने 11 दिन की रिमांड दी थी और माना था कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर अपराध है।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

  • मैथ्यू आरोन वान डाइक (अमेरिका)
  • हुरबा पेट्रो
  • सिल्वियाक तारास
  • इवान सुकमानोवस्की
  • स्टीफंकिव मैरियन
  • होनचारुक मक्सिम
  • कामिन्स्की विक्टर

क्या है आरोप?

NIA की जांच में कई गंभीर आरोप सामने आए हैं वैध वीजा पर भारत आकर संरक्षित क्षेत्र मिजोरम में अवैध प्रवेश, म्यांमार में विद्रोही गुटों से संपर्क, आतंकी प्रशिक्षण लेना और देना, प्रतिबंधित भारतीय संगठनों से जुड़े नेटवर्क से कनेक्शन, यूरोप से ड्रोन और हथियारों की तस्करी, AK-47 जैसे हथियारों से जुड़े आतंकियों से संपर्क। इन सभी के खिलाफ UAPA की धारा 18 (आतंकी साजिश) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जांच में नए खुलासे की संभावना

NIA ने अदालत को बताया कि पूछताछ के दौरान कुछ और भारतीय और विदेशी संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। एजेंसी अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन और आतंकी फंडिंग की भी पड़ताल शामिल है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अमित शाह

Published on:

28 Mar 2026 10:09 am

Hindi News / National News / US-यूक्रेनी नागरिकों पर गरजे शाह, बोले-गलत इरादे से भारत आने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मुस्लिम छात्र को आतंकवादी बताया, बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी में बड़ा विवाद, प्रोफेसर सस्पेंड

राष्ट्रीय

Iran-Israel War: अबू धाबी पर ईरान का बड़ा अटैक, हमले की जद में आए 5 भारतीय नागरिक बुरी तरह घायल

Diplomatic Standoff US Iran War
राष्ट्रीय

अफेयर के खिलाफ था पिता, पुलिसकर्मी बेटी ने जहर देकर प्रेमी से रचाई शादी, तीन साल बाद ऐसे खुला राज

Arya Ballawar and her husband
राष्ट्रीय

मुश्किल वक्त में बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ भारत, गहराए ईंधन संकट के बीच भेजा 5000 टन डीजल

राष्ट्रीय

जंगल की ‘टॉक’ आवाज़ ने कराई ‘काली नाइट फ्रॉग’ की खोज

Kali night frog
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.