गैस किल्लत के बीच चोरों का वार, टेम्पो का ताला तोड़कर गायब किए 27 LPG सिलेंडर

चारकोप पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आसपास लगे CCTV कैमरों में कुछ संदिग्ध लोग वाहनों के साथ नजर आए हैं, जिनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा, पुलिस कबाड़ी बाजार और अवैध गैस कारोबार से जुड़े लोगों से भी पूछताछ कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।