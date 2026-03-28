प्रोफेसर ने छात्रा से की इनरवियर्स और पीरियड्स की बातें, अश्लील मैसेज भेजे, आरोपी को पुलिस ने लिया हिरासत में

छात्रा की शिकायत के अनुसार तीसरे वर्ष में पहुंचने के बाद स्थिति और खराब हो गई। छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर ने उससे जबरन संपर्क बनाए रखा और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी गलत टिप्पणीयां की। उन्होंने उसके इनरवियर, पीरियड्स और शादी जैसे निजी विषयों पर चर्चा की, जो मानसिक रूप से परेशान करने वाला था। छात्रा ने यह भी कहा कि प्रोफेसर देर रात 10 बजे के बाद कॉल करते थे और ब्लॉक करने के बावजूद दोस्तों के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करते रहे। इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर छात्रा ने आखिरकार पुलिस में इस मामले की शिकायत दी।