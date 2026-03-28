होर्मुज स्टेट से होते हुए भारत आ रहे हैं पेट्रोल से भरे दो जहाज, सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी तैनात

यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है, जहां किसी भी तरह की बाधा से अंतरराष्ट्रीय बाजार पर असर पड़ सकता है। भारत के लिए यह सकारात्मक संकेत है कि मौजूदा हालात के बावजूद तेल आपूर्ति बनी हुई है और सप्लाई चेन बाधित नहीं हुई है। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सरकार विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर हालात पर लगातार नजर रख रही है। साथ ही भारतीय ध्वज वाले जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय जहाज के साथ कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है, जिससे स्थिति नियंत्रण में होने का संकेत मिलता है।