‘फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार’, नीतीश के बेटे निशांत को सीएम बनाने की मांग, अब क्या बोली RJD

बिहार में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग तेज होने लगी है। पटना में जगह-जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। निशांत को भविष्य का मुख्यमंत्री बताया गया है। पटना में जदयू समर्थकों ने पोस्टर लगाए हैं, जिनमें लिखा कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसा विचार, जब बिहारवासियों को स्वीकार नहीं कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ जाएं बाहर।

इसके साथ ही पोस्टर पर निशांत कुमार की तस्वीर छपी है, जिसके नीचे लिखा है- फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार।