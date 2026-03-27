नीतीश कुमार 30 मार्च को छोड़ेंगे MLC पद, लेकिन 6 महीने तक बने रह सकते हैं CM; प्रेम कुमार ने बताया फॉर्मूला

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उनके साथ NDA के चार अन्य सदस्य भी चुने गए थे, जिनमें BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए चुना जाता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर दोनों सदनों में से किसी एक से इस्तीफा देना जरूरी होता है। चूंकि बिहार विधानमंडल में 29 मार्च तक अवकाश है, इसलिए नीतीश कुमार अपने MLC पद से और नितिन नवीन अपने MLA पद से इस्तीफे की आधिकारिक प्रक्रिया 30 मार्च को पूरी करेंगे।