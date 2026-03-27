रोहिणी आचार्य ने BJP को बताया ‘बड़ी बदचलन पार्टी’, कहा- महिलाओं को भोग की वस्तु मानने वाली जमात है भाजपा

RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने केंद्र सरकार और बिहार की सत्ताधारी पार्टी, BJP के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने BJP को लेकर विवादित टिप्पणी की। रोहिणी ने महिलाओं के सम्मान और सुशासन का दावा करने वाली बीजेपी को 'बड़ी बदचलन पार्टी (BBP)' बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP नेता महिलाओं को केवल 'भोग की वस्तु' के रूप में देखते हैं और पार्टी के लोग यौन शोषण के गंभीर मामलों में शामिल रहे हैं।