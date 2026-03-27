तेजस्वी यादव के खिलाफ मांझी के सलाहकार ने दर्ज कराई FIR, बोले- शराब के नशे में रहते हैं, वायरल किया मेरा वीडियो

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब RJD के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में कथित तौर पर दानिश रिजवान को खुलेआम हवा में गोलियां चलाते हुए दिखाया गया था। इस मामले पर तीखा हमला बोलते हुए RJD ने लिखा, 'बिहार में आखिर कौन स नियम कानून है? यह NDA का राज है मतलब गुंडों का राज है। यहां HAM के प्रवक्ता और केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सलाहकार दानिश रिजवान खुलेआम गोलियां चला रहे हैं… जबकि नीतीश कुमार और बिहार पुलिस मुंह में दही जमाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।'