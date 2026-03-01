‘इन्होंने तो सीएम-पीएम को भी पीछे छोड़ दिया’, नीतीश के मंत्री पर भड़की RJD; सरकारी पैसे के दुरुपयोग का लगाया आरोप

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) द्वारा जारी एक सरकारी कैलेंडर ने हाल ही में एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने संजय सिंह पर पद के दुरुपयोग और सरकारी पैसों की बर्बादी के गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह LJP (राम विलास) के विधायक हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं। RJD का दावा है कि मंत्री ने विभाग के आधिकारिक कैलेंडर को अपने निजी पारिवारिक एल्बम में बदल दिया है। इसे आत्म-प्रचार की पराकाष्ठा बताते हुए, RJD ने सरकार की ईमानदारी पर गंभीर सवाल उठाए हैं।