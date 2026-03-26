‘बिहारी कहलाना अब गर्व की बात…’, नीतीश कुमार के मंच पर भावुक हुए नितिन नवीन, बताया 20 साल में कैसे बदला बिहार

नितिन नवीन ने आगे कहा कि, पहले गंगा नदी पर केवल एक ही पुल था महात्मा गांधी सेतु, उसे भी वाइट एलीफेंट कहा जाता था क्योंकि पता नहीं था कि वो कब बंद रहेगा या कब चालू रहेगा। लेकिन आज, PM मोदी और CM नीतीश के आपसी सहयोग की बदौलत, गंगा नदी पर आधे दर्जन से भी ज्यादा पुल बनकर तैयार हो चुके हैं, जिन्होंने उत्तरी और दक्षिणी बिहार के बीच की दूरी को प्रभावी ढंग से पाट दिया है। इस दौरान नितिन नवीन ने नीतीश कुमार द्वारा सड़कों को बेहतर करने के लिए शुरू किए गए तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे उनके विजन की बदौलत बिहार की सड़कें बेहतरीन हुई।