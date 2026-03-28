पाकिस्तान में गैस सिलेंडर की कीमतों में लगी ‘आग’, भारत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है रेट

Pakistan LPG Crisis: पाकिस्तान में आर्थिक तंगी और पश्चिम एशिया के तनाव ने आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। (LPG Price Hike) पाकिस्तान में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की कीमतों में जबरदस्त उछाल (Energy Crisis) दर्ज किया गया है, जिसके कारण घरेलू गैस सिलेंडर की दरें आसमान छू रही हैं। (Inflation in Pakistan) पड़ोसी मुल्क के सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, वहां ईंधन का भंडार (Petroleum Stocks) अब कुछ ही दिनों का बचा है। (Global Supply Chain) इस संकट ने पाकिस्तान के निम्न और मध्यमवर्गी परिवारों के सामने जीवन-यापन की एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है।