28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पाकिस्तान में गैस सिलेंडर की कीमतों में लगी ‘आग’, भारत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है रेट

Energy Crisis: पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 5,135 रुपये के पार पहुंच गई हैं। भारत के मुकाबले वहां की जनता को रसोई गैस के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 28, 2026

LPG Cylinder

LPG Cylinder (Photo Source - Patrika)

Pakistan LPG Crisis: पाकिस्तान में आर्थिक तंगी और पश्चिम एशिया के तनाव ने आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। (LPG Price Hike) पाकिस्तान में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की कीमतों में जबरदस्त उछाल (Energy Crisis) दर्ज किया गया है, जिसके कारण घरेलू गैस सिलेंडर की दरें आसमान छू रही हैं। (Inflation in Pakistan) पड़ोसी मुल्क के सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, वहां ईंधन का भंडार (Petroleum Stocks) अब कुछ ही दिनों का बचा है। (Global Supply Chain) इस संकट ने पाकिस्तान के निम्न और मध्यमवर्गी परिवारों के सामने जीवन-यापन की एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है।

पाकिस्तान में गैस की कीमतों का तांडव (Huge Price Surge)

पाकिस्तान के विभिन्न शहरों, विशेषकर पंजाब प्रांत में एलपीजी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वहां 11.67 किलोग्राम का एक घरेलू सिलेंडर अब 3,900 रुपये से लेकर 5,135 पाकिस्तानी रुपये के बीच बिक रहा है। इससे पहले इसकी कीमत करीब 3,150 रुपये के आसपास थी। कीमतों में इस बढ़ोतरी का सीधा असर परिवहन क्षेत्र पर भी पड़ा है, जिससे रिक्शा और बसों के किरायों में भारी इजाफा हुआ है। ईरान से होने वाली गैस आपूर्ति में कमी और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की अस्थिरता ने इस आग में घी डालने का काम किया है।

भारत बनाम पाकिस्तान: कीमतों का बड़ा अंतर (Price Comparison India vs Pakistan)

अगर हम भारत और पाकिस्तान में गैस की कीमतों की तुलना करें, तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 14.2 किलोग्राम का होता है, जिसकी कीमत दिल्ली में लगभग 913 रुपये (भारतीय रुपया) है। वहीं पाकिस्तान में सिलेंडर का वजन भारत से करीब 2.5 किलो कम (11.67 किलो) होने के बावजूद उसकी कीमत वहां की मुद्रा के हिसाब से 5,000 के पार पहुंच रही है। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और मजबूत रिफाइनरी नेटवर्क के कारण भारतीय उपभोक्ताओं पर पाकिस्तान की तुलना में बहुत कम बोझ पड़ रहा है।

पाकिस्तान में गहराता ऊर्जा और गैस संकट (Impending Gas Crisis)

पाकिस्तान के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 14 अप्रेल के बाद देश में गैस की भारी किल्लत हो सकती है। आयातित एलएनजी (LNG) के आठ जहाजों में से केवल दो ही पाकिस्तान पहुंच पाए हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह चरमरा गई है। देश के पास कच्चे तेल का स्टॉक भी केवल 11 दिनों के लिए ही शेष है। पाकिस्तान अब ईरान से होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से तेल लाने के लिए बातचीत कर रहा है, ताकि ऊर्जा सुरक्षा को कुछ हद तक बहाल किया जा सके।

कीमतों में और भी बड़े इजाफे की घोषणा कर सकती है पाकिस्तान सरकार

पाकिस्तान सरकार आने वाले हफ्तों में राशनिंग या कीमतों में और भी बड़े इजाफे की घोषणा कर सकती है, जिससे वहां जन-आक्रोश बढ़ने की संभावना है। रमजान और ईद के त्यौहारों के दौरान गैस की कमी ने पाकिस्तान के आम नागरिकों की धार्मिक और सामाजिक खुशियों को भी प्रभावित किया है। ( इनपुट : IANS)


खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

LPG Cylinder Crisis

पाकिस्तान की खबरें

Updated on:

28 Mar 2026 05:09 pm

Published on:

28 Mar 2026 05:07 pm

Hindi News / National News / पाकिस्तान में गैस सिलेंडर की कीमतों में लगी ‘आग’, भारत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है रेट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

स्टालिन ने चला मास्टरस्ट्रोक! उदयनिधि की एंट्री और दिग्गजों पर दांव, देखें किसे कहाँ से मिला टिकट

MK Stalin
राष्ट्रीय

जब PM नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई तो वहां एलन मस्क भी मौजूद थे? भारत सरकार ने दिया जवाब

राष्ट्रीय

G7 बैठक में भारत की हुंकार: जयशंकर ने पेरिस में उठाया IMEC का मुद्दा, कहा-वक्त की जरूरत है सुरक्षित ट्रेड रूट

S Jaishankar in France
राष्ट्रीय

Election 2026: बंगाल में 'दीदी' बनाम 'दादा' की जंग, क्या बदलेगा इतिहास?

West Bengal Assembly Elections 2026
राष्ट्रीय

जितना रोना है रो लो, चुन-चुनकर देश से बाहर करेंगे, अमित शाह ने CM ममता पर किया प्रहार

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.