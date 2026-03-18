देश में LPG संकट के बीच शख्स ने ढूंढा देसी जुगाड़, देखें वायरल Video

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें दिखाया जा रहा है कि लोग अब सिलेंडर से चूल्हे पर खाना बनाने की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसके अलावा, लोग गैस की किल्लत को लेकर मजाकिया कंटेंट भी बना रहे हैं। इस दौरान एक वीडियो में वॉटर इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करके खाना बनाते दिखाया गया है। वहीं, एक और वायरल वीडियो में एक शख्स कढ़ाई में कई पार्टिशन बनाकर खाना तैयार कर रहा है। गैस की किल्लत के समय में इस तरह के अलग-अलग कंटेंट सोशल मीडिया पर तेजी से सामने आ रहे हैं।