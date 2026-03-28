स्टालिन ने चला मास्टरस्ट्रोक! उदयनिधि की एंट्री और दिग्गजों पर दांव, देखें किसे कहां से मिला टिकट

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन
Tamil Nadu Assembly Elections 2026: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इस सूची में बोदिनायक्कनूर सीट से ओ पन्नीरसेल्वम और कोयंबटूर दक्षिण से पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी का नाम शामिल है। एमके स्टालिन कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन चेपॉक-ट्रिप्लिकेन सीट से चुनाव लड़ेंगे। डीएमके ने चेन्नई की 16 में से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि कांग्रेस को केवल एक सीट वेलाचेरी आवंटित की गई है।
डीएमके प्रमुख ने घोषणा की कि उनकी पार्टी तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में से 164 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी की सूची में स्टालिन ने अपने अधिकांश मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को बरकरार रखा है। राज्य में कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि डीएमडीके को 10 सीटें, वीसीके को 8 सीटें और सीपीआई और सीपीएम दोनों को पांच-पांच सीटें आवंटित की गई हैं।
डीएमके के 164 उम्मीदवारों में से 125 स्नातक हैं, और 60 से अधिक नए चेहरों को मौका दिया गया है। इस सूची में 18 महिला उम्मीदवार, 7 पीएचडी धारक, 15 डॉक्टरेट, 17 इंजीनियरिंग स्नातक और 29 कानून स्नातक शामिल हैं।
मुख्यमंत्री स्टालिन को उनकी कोलाथुर सीट से फिर से नामांकित किया गया है, जबकि उनके बेटे और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि चेपॉक-ट्रिप्लिकेन से चुनाव लड़ेंगे। राज्य के मंत्री दुरई मुरुगन, केएन नेहरू अनबिल महेश पोय्यामोझी, थंगम थेनारासु, मा सुब्रमण्यन और ईवी वेलु का नाम भी उम्मीदवारों की सूची में है।
एआईएडीएमके से निष्कासित नेता ओ पन्नीरसेल्वम, जो हाल ही में डीएमके में शामिल हुए हैं, को बोदिनायक्कनूर से टिकट दिया गया है। पन्नीरसेल्वम के दो सहयोगी, पॉल मनोज पांडियन और आर वैथिलिंगम, जो डीएमके में शामिल हुए हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया है।
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, के. पोनमुडी, जिन्हें 2024 में मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था, को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। इसके बजाय, उनके बेटे डॉ. पोन गौतम सिगमानी को उम्मीदवार बनाया गया है।
इसी तरह, मंत्री आर गांधी को रानीपेट से उम्मीदवार नहीं बनाया गया है; उनके बेटे विनोद गांधी को यह अवसर मिला है। वहीं, पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी, जिन्होंने पिछले चुनाव में करूर से जीत हासिल की थी और बाद में कानूनी मुद्दों के कारण पद छोड़ दिया था, अब कोयंबटूर दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे।
वर्तमान में, धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन डीएमके के चिन्ह के तहत 175 निर्वाचन क्षेत्रों में और गठबंधन दलों के चिन्ह के तहत 59 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगा।
कांग्रेस – 28 सीटें
पोन्नेरी (एससी), श्रीपेरंबुदूर (एससी), शोलिंगुर, उधगमंडलम, इरोड ईस्ट, अरन्थांगी, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, कराईकुडी, शिवकाशी, तिरुवदनई, तिरुवैकुंडम, नंगुनेरी, कुलाचल, विलावनकोड, किल्लियूर, वेलाचेरी, उथंगाराई (एससी), थुरैयुर (एससी), कवुंदमपलयम, अथुर (एससी), पेन्नाग्राम, सिंगनल्लूर, अंबासमुद्रम, कृष्णागिरि, उसिलामपट्टी, शंकरनकोविल और मेलूर।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) – 5 सीटें
थाली, थिरुथुराईपूंडी (एससी), श्रीविल्लिपुथुर (एससी), तिरुप्पुर उत्तर, भवानीसागर (एससी)
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) – 5 सीटें
कीझवेलुर (एससी), गंधर्वकोट्टई (एससी), पद्मनाभपुरम, पलानी, तिरुवोट्टियूर
विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) - 8 सीटें
कट्टुमन्नारकोइल (एससी), चेय्यूर (एससी), तिरुपोरूर, अराक्कोनम (एससी), तिंडीवनम (एससी), पेरियाकुलम (एससी), कल्लाकुरिची (एससी), पनरुति
मारुमलारची डीएमके (एमडीएमके)- 4 सीटें
मोदक्कुरिची, मदुरै दक्षिण, कदयानल्लूर, सिरकाज़ी (एससी) (अपने स्वयं के प्रतीक के तहत चुनाव लड़ा जाएगा)
देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम (डीएमडीके) - 10 सीटें
विरुधचलम, विरुधुनगर, धर्मपुरी, गुडियाथम (एससी), सेलम पश्चिम, पोलूर, पल्लावरम, तिरुत्तानी, ओमलुर, मैलम
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) – 2 सीटें
पापनासम, वानीयमबाड़ी
कोंगुनाडु मक्कल देसिया काची - 2 सीटें
तिरुचेंगोडे, पोलाची
मनिथानेया मक्कल काची - 1 सीट
नागपट्टिनम-मनप्पराई
मुक्कुलाथोर पुलिपडाई - 1 सीट
शिवगंगा
मनिथानेया जनानायगा काची - 1 सीट
चिदंबरम
एसडीपीआई – 1 सीट
नन्निलम
तमिलर देशम काची - 1 सीट
नाथम
