Political Battle: बंगाल में शाह का वार, ममता का पलटवार, क्या 2026 में टूटेगा TMC का किला ?

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी है। 2026 के विधानसभा चुनावों (West Bengal Assembly Elections 2026) के शंखनाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के बीच आर-पार की जंग छिड़ गई है। आज कोलकाता की धरती से शाह ने जहां भ्रष्टाचार और सुरक्षा पर 32 पन्नों का आरोप पत्र (Charge Sheet) जारी किया, वहीं टीएमसी (TMC) ने इसे बंगाल की अस्मिता और महिलाओं का अपमान बताते हुए जोरदार पलटवार किया है। सियासत का यह पारा अब थमने वाला नहीं है।