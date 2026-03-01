होर्मुज में हाई अलर्ट: फारस की खाड़ी में फंसे 20 भारतीय जहाज और 540 नाविक, क्या सुरक्षित लौट पाएंगे स्वदेश?

Strait of Hormuz Crisis: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में भारी तनाव है। इस जंग के चलते होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया। हालांकि ईरान अपने मित्र राष्ट्र के जहाजों को नहीं रोक रहा है। भारत के दो और जहाज होर्मुज से गुजर रहे हैं। इसी बीच सरकार ने शनिवार को बताया कि पश्चिमी फ़ारसी खाड़ी क्षेत्र में भारतीय झंडे वाले 20 जहाज और 540 भारतीय नाविक मौजूद हैं और उन पर लगातार नजर रखी जा रही है।