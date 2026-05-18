देश विरोधी साजिश में NIA के रडार पर 5 नाबालिग, आतंकियों तक पहुंचा रहे थे खुफिया जानकारी

इससे पहले 16 मई को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने कहा कि उसने कंबोडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर स्लेवरी के एक मामले में एक फरार मास्टरमाइंड समेत पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें मास्टरमाइंड आनंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह समेत पांच लोगों के नाम शामिल हैं। आरोपियों पर IPC की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।