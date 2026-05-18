ममता राज पर एक्शन मोड में सीएम शुभेन्दु अधिकारी, भ्रष्टाचार और महिला अत्याचार मामलों की जांच के लिए दो कमेटियां गठित



रविवार को कोलकाता के पार्क सर्कस सेवन पॉइंट क्रॉसिंग पर लोग प्रदर्शन करने के लिए इक्कट्ठा हुए थे। यह प्रदर्शन तिलजला इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ किया जा रहा था। इस प्रदर्शन में एक समय के बाद हालात बिगड़ गए थे। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और ईंटें फेंकनी शुरू कर दी। इस दौरान कई पुलिस गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। इस हिंसा में 10 पुलिसकर्मी और CAPF के 3 जवान घायल हुए हैं। इस मामले में भी शुभेन्दु अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।