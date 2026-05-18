पश्चिम बंगाल की नई सरकार का बड़ा फैसला, मदरसा विभाग की धर्म आधारित योजनाओं को किया बंद

शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 1 जून से 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान इस योजना का वादा किया था। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जो महिलाएं पहले से लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रही हैं, उन्हें स्वत: इस नई योजना में शामिल किया जाएगा। जिन महिलाओं का नाम पुरानी योजना में नहीं है, उनके लिए नया पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि आवेदन प्रक्रिया आसान बनाई जा सके। इसके साथ ही महिलाओं के लिए पूरे राज्य में मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी 1 जून से लागू करने का फैसला लिया गया है।