NEET UG 2026 पेपर लीक केस में नया मोड़! CBI ने कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर की 10 दिन की मांगी कस्टडी

सीबीआई के मुताबिक, वह बायोलॉजी पेपर लीक की साजिश में शामिल थीं। एजेंसी का दावा है कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर छात्रों को पहले से सवाल बताए और पुणे में विशेष क्लास भी आयोजित कीं। जांच में सामने आया है कि क्लास में बताए गए कई सवाल असली NEET UG 2026 पेपर से मेल खाते थे। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों का अनुवाद (सॉल्व) करने में माहिर थीं।