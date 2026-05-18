‘अजान के समय लाउडस्पीकर पर लगे रोक’, असम के BJP विधायक दिगंता कलिता की मांग पर गरमाई सियासत

Assam BJP MLA Diganta Kalita Azan Statement: असम भाजपा नेता दिगंता कलिता ने सोमवार को अजान के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। नवनिर्वाचित विधायक ने कहा कि इसकी आवाज से असम विधानसभा और MLA आवास के आस-पास के इलाके में परेशानी होती है। कमलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक ने कहा कि वह अजान के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने लाउडस्पीकर की आवश्यकता पर सवाल उठाया। कांग्रेस नेता के बयान अब पर ​सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस और मुस्लिम नेताओं ने उनके इस बयान की कड़ी आलोचना की है।