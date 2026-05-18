सीएम शुभेन्दु अधिकारी ने बंगाल की तुलना श्रीनगर से क्यों कर दी? बोले- ‘पथराव हुआ तो सख्त एक्शन लेंगे’

Kolkata Park Circus Protest: पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद हिंसा को लेकर पक्ष और विपक्ष में लगातार जुबानी जंग चल रही है। सीएम शुभेन्दु अधिकारी के पीए मर्डर के बाद यह बहस और तेज हो गई है। इसी कड़ी में रविवार को कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में हुए हिंसक प्रदर्शन ने इस मामले को और तूल दे दिया है। इस पूरे मामले पर सोमवार को राज्य के सीएम शुभेन्दु अधिकारी ने बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में पत्थरबाजी और हिंसा जैसी घटनाएं अब बंद होनी चाहिए। पत्थरबाजी पर बोलते हुए सीएम ने श्रीनगर से बंगाल की तुलना की। उन्होंने कहा,"कश्मीर,श्रीनगर जैसे संवेदनशील जगह पर भी अब पत्थरबाजी बंद हो गई है तो बंगाल में भी पत्थरबाजी को बंद करना ही होगा। उन्होंने कहा कि जबसे धारा 370 हटी है, कश्मीर में ऐसी घटनाएं अब नहीं होती हैं।