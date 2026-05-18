‘बच्चों को इंफ्लूएंस करके विजय ने जीते चुनाव’, करारी हार के बाद एमके स्टालिन का सीएम पर वार

स्टालिन ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से निराश नहीं होने की अपील की। उन्होंने कहा कि DMK ने अपने राजनीतिक सफर में कई जीत और हार देखी हैं, लेकिन हर हार के बाद पार्टी और मजबूत होकर उभरी है। उन्होंने कहा, DMK हार के समय फीनिक्स पक्षी की तरह फिर उठ खड़ी होती है। स्टालिन ने यह भी कहा कि चुनाव हारने के बावजूद पार्टी की नीतियां आज भी राज्य की शासन व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि नई सरकार भी DMK शासनकाल की कई कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखे हुए है, जिससे साफ है कि जनता अब भी पार्टी की नीतियों को महत्व देती है।