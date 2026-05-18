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नाबालिग बेटी की पीट-पीटकर हत्या, पिता ने खेत में ही दफना दिया शव, ऐसे हुआ खुलासा

Murder Case: पुलिस ने बताया कि बेटी अपनी मां के एक रिश्तेदार से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन पिता को यह सब पसंद नहीं थी। कलयुगी पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया।

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बैंगलोर

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Shaitan Prajapat

May 18, 2026

Murder Case

Murder Case

Tumakuru Girl Murder Case: कर्नाटक के तुमकुरु जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। तुमाकुरु पुलिस ने निम्बेमरादहल्ली निवासी 48 वर्षीय पिता थिम्मरायप्पा को अपनी बेटी मेघना की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल को लापता हुई 17 साल की लड़की की हत्या उसके पिता ने विवाह विवाद के चलते कर दी थी। पुलिस ने पीड़िता के मोबाइल फोन डेटा और स्थानीय सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी थी।

माता-पिता ने दर्ज कराई थी गुमशुदी की शिकायत

जांच कर रही टीम के मुताबिक, थिम्मरायप्पा और उनकी पत्नी निर्मला ने 17 अप्रैल को कल्लाम्बेला पुलिस स्टेशन में गुमशुदा की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने दावा किया कि उनकी किशोर बेटी पिछली शाम लापता हो गई थी। जब पुलिस अधिकारियों ने मेघना के मोबाइल फोन के बारे में माता-पिता से पूछताछ की, तो पिता ने कहा कि वह फोन अपने साथ ले गई थी।

एक फोन कॉल ने खोल दी पोल

हालांकि, पुलिस को फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) का विश्लेषण करने पर एक अहम सुराग मिला। उन्होंने पाया कि मेघना के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के पांच दिन बाद उसके फोन नंबर से एक आउटगोइंग कॉल की गई थी।

एक अधिकारी ने बताया कि हमने मेघना के नंबर से कॉल रिसीव करने वाले युवक का पता लगा लिया है। पूछताछ के दौरान, युवक ने खुलासा किया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे संपर्क किया था और एक डिवाइस से सिम कार्ड निकालने में मदद मांगी थी। ऐसा करने से पहले, बुजुर्ग व्यक्ति ने थोड़ी देर के लिए युवक के अपने नंबर पर कॉल करके उसे टेस्ट किया था।

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ आरोपी पिता

संदिग्ध गतिविधि की आशंका होने पर पुलिस ने युवक द्वारा बताए गए स्थान से सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की। वीडियो में सिम कार्ड को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे व्यक्ति की पहचान थिम्मरायप्पा के रूप में हुई।

अधिकारी ने आगे बताया कि हमने थिम्मरायप्पा को औपचारिक पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस को अहम सुराग मिलते देख वह फरार हो गया। उसके अचानक लापता होने के बाद, उसकी पत्नी ने दूसरी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद जांच टीमों ने उसे ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया।

अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी मेघना

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मेघना अपनी मां के एक रिश्तेदार से प्यार करती थी, जिसका थिम्मरायप्पा विरोध करता था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि थिम्मरायप्पा मेघना की शादी अपनी पसंद के लड़के से कराना चाहता था, न कि निर्मला के रिश्तेदार से। जब मेघना ने इनकार कर दिया, तो उसने उसे जान से मारने का फैसला किया।

बेटी को मारकर खेत में ही दफना दिया शव

16 अप्रैल को थिम्मरायप्पा कथित तौर पर मेघना को एक खेत में ले गया और पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया, बाद में उसने शव को खेत में दफना दिया और घर लौट आया। उसने अपनी बेटी के लापता होने का नाटक किया और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने थिम्मरायप्पा को हिरासत में ले लिया और मेघना के शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से बाहर निकाला।

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Updated on:

18 May 2026 03:10 pm

Published on:

18 May 2026 03:03 pm

Hindi News / National News / नाबालिग बेटी की पीट-पीटकर हत्या, पिता ने खेत में ही दफना दिया शव, ऐसे हुआ खुलासा

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