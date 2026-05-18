नाबालिग बेटी की पीट-पीटकर हत्या, पिता ने खेत में ही दफना दिया शव, ऐसे हुआ खुलासा

Tumakuru Girl Murder Case: कर्नाटक के तुमकुरु जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। तुमाकुरु पुलिस ने निम्बेमरादहल्ली निवासी 48 वर्षीय पिता थिम्मरायप्पा को अपनी बेटी मेघना की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल को लापता हुई 17 साल की लड़की की हत्या उसके पिता ने विवाह विवाद के चलते कर दी थी। पुलिस ने पीड़िता के मोबाइल फोन डेटा और स्थानीय सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी थी।