Modi Government: नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने पर PM नरेंद्र मोदी को दिग्गज नेताओं ने दी बधाई, जानें किसने क्या कहा

12 years of Modi Government: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 मई 2026 को केंद्र में सत्ता संभालते हुए 12 साल पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोदी 10 जून 2026 को लगातार 4,399 दिनों के साथ देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिसमें उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 के बाद चुनी गई सरकार के तौर पर 4,398 दिनों के रिकॉर्ड तोडा है।

