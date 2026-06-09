PM नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक यूरोप दौरा: फ्रांस में G7 समिट में होंगे शामिल, स्लोवाकिया की करेंगे पहली यात्रा

PM Narendra Modi Europe Tour: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया के छह दिवसीय ऐतिहासिक दौरे पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह दौरा वैश्विक कूटनीति में भारत की बढ़ती भूमिका और यूरोपीय देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी फ्रांस के शहर एवियन (Evian) पहुंचेंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के विशेष निमंत्रण पर 52वें जी7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में 'आउटरीच पार्टनर' के रूप में शामिल हो रहा है।