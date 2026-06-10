TMC Crisis: राहुल गांधी से मिलने पहुंचे अभिषेक बनर्जी, ममता की करीबी सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा

इसी बीच ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी की राज्यसभा सासंद सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सुष्मिता ममता की करीबी मानी जाती है और उनका जाना पार्टी के लिए एक बूरी खबर साबित हो सकता है। इस इस्तीफे के पीछे की वजह अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। सुष्मिता ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की थी जिसके बाद उन्होंने टीएमसी की राज्य सभा सासंद और अन्य सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि सुष्मिता देव लंबे समय से टीएमसी का बड़ा चेहरा रही है। चुनावों में हार के बाद जहां पहले ही ममता बनर्जी अंदरूनी असंतोष और पार्टी नेताओं की बगावत का सामना कर रही है ऐसे में सुष्मिता का उनका साथ छोड़ देना उन्हें और कमजोर कर सकता है।