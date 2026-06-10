टीएमसी में सियासी घमासान: ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को बनाया चीफ व्हिप; काकोली घोष ने दोहराया 20 सांसदों का दावा

पार्टी में जारी बगावत पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, 'हमारे 29 नेता ‘मां, माटी और मानुष’ के नाम पर चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। मैं इन ‘गद्दारों’ से पूछना चाहता हूं कि अगर उन्हें कोई परेशानी थी, तो उन्होंने चुनाव से पहले क्यों नहीं उठाई? चुनाव के बाद ही मुद्दे क्यों सामने आए? सुखेंदु शेखर रॉय में कम से कम इतनी राजनीतिक नैतिकता थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर आपमें भी राजनीतिक नैतिकता है, तो आप सब भी इस्तीफा दें और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ें।'