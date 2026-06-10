TMC Crisis: ममता बनर्जी को लगा जोर का झटका! राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा से की मुलाकात

तृणमूल कांग्रेस - टीएमसी (Trinamool Congress - TMC) और पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी की वरिष्ठ नेता और ममता की करीबी मानी जाने वाली राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव (Sushmita Dev) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुष्मिता ने आज सुबह ममता को पत्र लिखकर राज्‍यसभा सदस्‍यता और टीएमसी की प्राथमिक सदस्‍यता से इस्तीफा सौंप दिया है। पहले से ही अंदरूनी कलह झेल रही टीएमसी के लिए यह एक बड़ा झटका है। टीएमसी की ओर से अभी तक इस बारे में आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी सूत्रों ने इसे सुष्मिता का व्यक्तिगत फैसला बताया है।